تشهد مباراة الاتحاد والفيحاء بعد غداً (الإثنين) والتي ستقام على إستاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة (27) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مواجهة اللاعب التشيلي فيلانويفا لفريقه السابق الاتحاد بعد أن انضم لفريق الفيحاء في الفترة الشتوية على سبيل الإعارة قادماً من نادي الاتحاد.إذ سيكون النجم فيلانويفا في مواجهة صعبة أمام زملائه في الفريق الاتحادي بعد سنوات قضاها مع العميد حصد خلالها كأسي الملك وولي العهد، وحالياً سيصطدم فيلانويفا بفريقه السابق الذي يطمح في تحقيق الفوز وحصد النقاط من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يهدد بقاء العميد ضمن دوري الكبار، وأيضا يتطلع فيلانويفا مع فريق الفيحاء لتحقيق الانتصار والظفر بنقاط المباراة.