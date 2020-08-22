جهز مدرب الاتحاد كاريلي مفاجأة لفريق الفيحاء في المباراة التي ستجمع الفريقين بعد غداً (الإثنين)، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يطمح المدرب كاريلي لقيادة فريقه للفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز حظوظ العميد في البقاء في دوري المحترفين.وحرص المدرب كاريلي على تكثيف العمل الفني في الأيام الماضية من أجل تجهيز الفريق الكروي لمواجهة الفيحاء المهمة، إذ أجرى مناورة كروية اعتمد من خلالها النهج الفني والعناصر الأساسية التي سيخوض بها المباراة، وركز المدرب كاريلي على تنفيذ اللاعبين للمهمات الفنية والجوانب التكتيكية وطالبهم بالانضباط أثناء مجريات المباراة من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.هذا وسيختتم الفريق الاتحادي تحضيراته الفنية غداً (الأحد)، بإجراء مران خفيف سيضع من خلاله اللمسات الفنية النهائية على الأسلوب الفني الذي سينتجه في مواجهة الفيحاء المرتقبة، وسيتوجه اللاعبون عقب نهاية المران إلى معسكر الفريق الكروي في أحد الفنادق بجدة.