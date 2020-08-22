تفاعل عدد من نجوم الاتحاد السابقين لحملة دعم اللاعبين معنوياً لتحقيق الفوز في ما تبقى من مباريات مصيرية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ انضم الهداف البرازيلي سيرجو ريكاردو، والكويتي فهد العنزي، والبرازيلي أندرسون تشيكو، برسائل تشجيعية للاعبي الفريق الأول تضمنت التذكير بالقيمة التاريخية لعميد الأندية، مطالبة بضرورة المحافظة على الإرث التاريخي، بالمحافظة على موقع الفريق بعيداً عن الحسابات المعقدة لفرق المؤخرة.وجاءت هذه البادرة مواكبة لرسائل تحفيزية منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لنجوم سبق لهم خوض تجربة احترافية مع نادي الاتحاد، يتقدمهم المغربيان أحمد بهجا، وفوزي عبدالغني، والسيراليوني محمد كالون، والجزائري عبدالملك زيايه، والبرتغالي باولو جورج، إلى جانب المدرب ديمتري، واللاعبين المحليين أمثال مناف أبو شقير، وإبراهيم سويد، وحمد المنتشري.