بث لاعب الهلال سابقاً الإمبراطور صالح النعيمة، روح الحماس لدى أفراد لاعبي الهلال ونسيان الخسارة التي تلقاها من فريق الأهلي في الجولة الماضية، والعمل على تصحيح مسار الفريق الهلالي نحو تحقيق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تبقى من الجولات الأربع القادمة، مشيراً إلى أن تعثر الفريق بعد أشهر عدة ليست نهاية المطاف سنظل داعمين له في كل الأوقات والظروف، وذلك عبر تغريدة كتب فيها «‏عشقنا الهلال بكل أجياله وسنظل نحبه في التعثر قبل الانتصار وسنقف معه دوماً داعمين، ‏لأنه مصدر سعادتنا في كل عام، ‏تعثر الهلال كبوة فارس تفرح منافسيه مؤقتاً، ‏إنما للذهب والتتويج بقية بعنوان «يوم لك وأيام للهلال» ‏موعدنا واللقاء قريب وعلى منصات الذهب بإذن الله».