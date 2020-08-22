عزز فريق إشبيلية الإسباني رقمه القياسي في عدد ألقاب الدوري الأوروبي «أوروبا ليغ» إثر فوزه باللقب للمرة السادسة في تاريخه على حساب نظيرة إنتر ميلان الإيطالي 3-2 في المباراة النهائية التي جمعتهما في مدينة كولن الألمانية، إذ فشل إنتر ميلان في إضافة لقب رابع في البطولة ينفرد به بالمركز الثاني من حيث عدد مرات إحراز البطولة، ليتشارك هذا المركز مع كل من مواطنه يوفنتوس وليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، كذلك فشل النيراتزوري في إعادة الأندية الإيطالية لمنصات التتويج الأوروبية بعد أن كان هو نفسه من أحرز آخر لقب أوروبي لفرق السيريا عام 2010 في دوري الأبطال.من جهة أخرى نجح البلجيكي روميلو لوكاكو، هداف إنتر ميلان، من دخول تاريخ الفريق الإيطالي بعد تسجيله هدفاً أمام إشبيلية وتحطيمه العديد من الأرقام القياسية، إذ ذكرت شبكة «أوبتا» للإحصاءات، أن لوكاكو بهدفه في شباك الفريق الأندلسي، وصل إلى الهدف رقم 34 له هذا الموسم مع الإنتر في جميع المسابقات، والذي لم يحدث مع النيراتزوري منذ الظاهرة رونالدو البرازيلي في موسم 1997-1998.وفي سياق متصل، قالت الشبكة نفسها أن «الدبابة البلجيكية» أصبح أول لاعب يسجل في 6 مباريات على التوالي بالأدوار الإقصائية في بطولة أوروبية، بعد كريستيانو رونالدو، بين 2012 و2013.وعادل لوكاكو سجل النجم البرتغالي في التسجيل خلال 11 مباراة على التوالي في بطولة أوروبية، إلا أن «الدون» فعلها في دوري أبطال أوروبا والنجم البلجيكي حققها في اليوروبا ليغ.