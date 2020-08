وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة خلال الفتره القادمة، بما تشمله من عمليات التشغيل والتنظيم وتجهيز الميادين الخاصة بها والجوائز المخصصة لها؛ وذلك حرصاً منه ـ أيده الله ـ على رياضة الهجن العريقة وملاكها، واهتماماً منه بتطوير هذه الرياضة التاريخية، التي تعد جزءاً مهمّاً من إرث المملكة وثقافتها على مر التاريخ.وبهذه المناسبة رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باسمه وباسم كافة الرياضيين وملاك الهجن، خالص الشكر والتقدير لمقام ولي العهد، على هذه اللفتة غير المستغربة التي تعدّ امتداداً للدعم الكبير للرياضة السعودية بمختلف المستويات والأنشطة، مؤكداً أن ذلك يبرهن على ما تحظى به رياضة الهجن وملاكها من اهتمام وعناية خاصة من لدن ولي العهد، مشيراً في الوقت ذاته إلى ما تحقق لهذه الرياضة من انتشار وتميز ومتابعة، جعلتها إحدى الرياضات التي تحظى بإقبال كبير بتوفيق الله ثم هذا الدعم المتواصل.هذا وسيعلن الاتحاد السعودي للهجن برنامج سباقاته لموسم 2020 وبرنامجه لموسم 2021، والذي سيشمل إقامة ثلاث بطولات من بينها كأس وزارة الرياضة، وكأس اللجنة الأولمبية السعودية، وكأس الاتحاد السعودي للهجن.إخلاء مسؤولية: قد يحتوي هذا البريد الالكتروني ومرفقاته على معلومات سرية وهامة وإذا لم تكن الشخص المعني بالاستلام، نرجو إبلاغ المرسل على الفور بالرد من خلال رسالة بريد الكتروني وحذف هذه الرسالة وإتلاف أي نسخة منها فورا. إن أي نشر أو كشف أو نسخ أو استخدام لهذه المعلومات من شخص آخر بخلاف المستلم المعني يعتبر استخداما غير مصرح به و أمرا مخالفا للقانون. لا تتحمل وزارة الرياضة أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن أي فيروسات قد يحملها هذا البريد الالكتروني.www.mos.gov.saDisclaimer: The information in this email, and in any files transmitted with it, is intended for the recipient and may contain confidential and/or privileged information/material. Access to this email by anyone other than the intended is unauthorized. If you are not the intended recipient, it is strictly prohibited to use, copy, distribute or deliver to anyone this message or take any action in reliance on it. If you receive this in error, please contact the sender and delete the email and all its related material immediately. Ministry of Sport accepts no liability for any damage caused by any virus/error transmitted by this Email. www.mos.gov.sa--To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to media-news-Public+unsubscribe@gsa.gov.sa.