وصف لاعبو الهلال السابقون الخسارة التي تلقاها فريقهم «الزعيم» من فريق الأهلي ضمن الجولة الـ(26) من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأن هذه الخسارة يجب أن تكون درساً للجهاز الفني واللاعبين ويتم تعويضها في المباريات القادمة ومعالجة الأخطاء التي حدثت في هذه المباراة، فتحقيق بطولة الدوري مهرها غال يحتاج إلى مضاعفة الجهد واللعب بروح عالية طوال أشواط المباراة، حيث قال الحارس الهلالي السابق محمد الدعيع (رب ضارة نافعة)‏ وهاردلكم ياجماهير الزعيم هذه الخسارة فهي درس للمدرب واللاعبين فجميع المباريات المتبقية لن تكون سهلة وإذا أراد اللاعبون بطولة الدوري يجب أن يلعبوا بروح وحماس وتركيز كامل من أول دقيقة حتى آخر دقيقة في كل مباراة وبإذن الله مع وقوف الجميع الدوري هلالي، فيما قال اللاعب السابق ياسر القحطاني رغم الخسارة لازال الفريق في الصدارة، ‏أسبوع قادم مهم لتعديل الأخطاء ورفع المعنويات،‏نجومنا يعطيكم العافية ننتظر منكم التعويض في المباراة القادمة ‏الله يوفقكم، فيما قال الحارس عبدالله الدعيع ‏الفريق وصل إلى المنعطف الأهم في الدوري، وفي حصيلة الفريق 60 نقطة بفارق 6 نقاط عن الوصيف، خسارة لقاء الأهلي كبوة جواد ظل يقطع شوطاً كبيراً نحو خط النهاية، والتي ستكون بإذن الله لـ(كبير آسيا⁩) ‏ووجه رسالة لكل محب لنادي الهلال قائلاً يجب أن نقف جميعاً مع نجومنا ليحققوا بحول الله الهدف المنشود وهو بطولة الدوري.