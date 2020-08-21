حينما تستذكر إنجازات الكرة السعودية يتبادر للذهن أسماء نجوم عديدة، إلا أن ثمة من يبقون منهم علامة فارقة في تاريخ الرياضة بإنجازاتهم مع المنتخبات أو الأندية أو تلك الشخصية التي يحققونها لتميزهم..الحارس الدولي السابق محمد الدعيع أحد أبرز حاميي العرين في المملكة وعلى مستوى قارة آسيا، يخص «عكاظ» بحوار تطرق فيه لجوانب مختلفة من مسيرته الرياضية منذ بدايتها حتى قرر الاعتزال الذي سبق موعده بعامين بحسب تأكيده، إذ كان قرار الابتعاد عن المستطيل الأخضر نزولاً عند رغبة زوجته، ولمنح الفرصة للحراس الجدد، كما أكد أن الحراس الأجانب أثروا سلباً على المحليين.الدعيع كشف أيضاً أن لاعب الاتحاد محمد نور من اللاعبين الذين يستمتع باللعب ضدهم لإمكاناته الكبيرة، كما تحدث عن مستقبله مع التدريب في الفترة القادمة، ونقاط أخرى نستعرضها في ثنايا السطور التالية:• أين أنت عن العمل في الأندية أو المنتخبات؟•• حالياً أعمل على الحصول على شهادات تدريبية تؤهلني للعمل في مجال التدريب.• حدثنا عن بداياتك الكروية؟•• بدايتي الكروية كأي لاعب تكون عن طريق اللعب في المدارس وملاعب الحواري ثم وقعت لمصلحة نادي الطائي في حائل ومثلت منتخبات الوطن وثم انتقلت للهلال.• مَنْ الذي اكتشفك؟•• الذي اكتشفني وسجلني في صفوف نادي الطائي هو فرج الطلال.• كيف تم تسجيلك في الطائي، وبكم حينها؟•• تم تسجيلي كأي لاعب يتم تسجيله وبصراحة حبنا للطائي لا يقدر بثمن.• لماذا فضلت عرض الهلال عن العروض الأخرى؟•• فضلته لحبي لفريق الهلال منذ صغري؛ لذلك انتقلت لمصلحته وتمثيله.• لو كان عرض النصر حينها أعلى من الهلال هل ستكون محطتك النصر؟•• لا، لن أنتقل.• ما أبرز ذكريات محمد الدعيع في الملاعب؟•• ذكرياتي كثيرة سواء مع المنتخبات أو الأندية، لكن من أبرزها حصولنا على كأس العالم للناشئين.• ما المباراة التي لا يمكن أن تنساها؟•• مباريات كثيرة لا تنسى وخالدة في ذاكرتي، لكن تبقى مباراة الهلال والاتحاد في دوري 2009 هي من المباريات الجميلة التي لا يمكن نسيان لحظاتها، فقد كانت مباراة مصيرية.• محمد الدعيع اعتزل وهو قادر على العطاء لماذا استعجلت؟•• بالفعل كنت حينها قادراً على العطاء كأقل تقدير لموسمين إضافيين، لكنني فضلت الاعتزال ومنح فرصة للحراس السعوديين، خصوصاً أن الفترة الحالية تشهد وجود حراس أجانب في أغلب الأندية.• ولكن دارت الأحاديث آنذاك عن تعرضك لمضايقات، كيف تفسر لنا الأمر؟•• غير صحيح، لم أتعرض لمضايقات أجبرتني على الاعتزال أو الابتعاد، والدليل على صحة كلامي تكفل الأمير عبدالرحمن بن مساعد بحفل اعتزالي، وهذا ليس مستغرباً على رجال الهلال الأوفياء.• هل كنت قادراً على المشاركة في مونديال 2018؟•• نعم، كنت قادراً على المشاركة في مونديال كأس العالم في روسيا وتمثيل الأخضر وقتها.• كيف علاقتك بسامي الجابر؟•• أخ لم تلده أمي، وسامي علاقتي فيه قوية ووطيدة وتشرفت بمزاملته في المنتخب والهلال ويعتبر أخاً كبيراً وقدوة لنا جميعاً.• مَنْ الذي استشرته لاتخاذ قرار الاعتزال؟•• بصراحة استشرت أم عبدالعزيز الله يشفيها ويعطيها طول العمر والصحة والعافية؛ لأنها كانت في أوقات المباريات تعيش في توتر وقلق خوفاً عليّ، واتخذت القرار.• بصراحة مَنْ اللاعب الذي دائماً تستمتع باللعب ضده؟•• لاعب الاتحاد محمد نور مِنْ اللاعبين الذين استمتع باللعب ضدهم داخل الملعب؛ نظراً لإمكاناته الكبيرة.• مَنْ اللاعب الذي يمثل لك مصدر اطمئنان عندما تلعب معه؟•• بكل تأكيد قائد المنتخب والهلال أخي سامي الجابر، فهو يشكل ثقلاً كبيراً في المجموعة، ويعتبر مصدر اطمئنان للمجموعة كاملة؛ نظير خبرته وإمكاناته الكبيرة.• كيف ترى مستقبل حراسة المرمى السعودية؟•• إن شاء الله يكون بخير بوجود مدربين مميزين قادرين على إبرازهم.• مَنْ أبرز حارس مرمى حالياً؟•• يعتبر حارس الهلال عبدالله المعيوف هو الأبرز حالياً؛ لامتلاكه مقومات كثيرة.• هل يستحق العويس مبلغ انتقاله للأهلي؟•• ليس لي علاقة في هذا الشيء لا من قريب ولا من بعيد.• مَنْ الحارس الذي يشبه الدعيع حالياً؟•• لا أستطيع تحديده، بل الجمهور هو من يقرر ذلك.• هل وجود الحارس الأجنبي سبب في قلة اكتشاف المواهب؟•• بصراحة نعم، تسبب في قلة المواهب في مركز حراسة المرمى.• مَنْ كان قدوة محمد الدعيع في الحراسة؟•• حارس المنتخب الكاميروني توماس نكونو، إذ يعتبر من أفضل حراس المرمى في العالم.• مَنْ أفضل حارس مرمى في العالم حالياً؟•• حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي (البرازيلي) أليسون بيكر، الذي ساهم هذا الموسم بتحقيق الفريق الإنجليزي لقب الدوري بعد فترة طويلة.• أخيراً، مَنْ أسطورة الملاعب السعودية؟•• سبق أن ذكرتها في مناسبات سابقة والآن أعيدها عبر «عكاظ» وأكررها أن كل من خدم الكرة السعودية يعتبرون نجوماً.