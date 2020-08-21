تجني الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حوافز مالية كبيرة وتختلف قيمة هذه المكافآت باختلاف نتائجها، إذ تعتبر هذه النسخة للبطولة والتي تختتم يوم الأحد بمواجهة فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني، والتي ستلعب على ملعب «النور» في العاصمة البرتغالية لشبونة، استثنائية بكامل المقاييس، فقد توقف دوري أبطال أوروبا «تشامبيونزليغ» لمدة 140 يوماً بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» خوض دور الثمانية من مباراة واحدة، كحل استثنائي لإنهاء النسخة الحالية للبطولة، ومن دون حضور جماهيري.ويتعلق الجانب الاقتصادي بميزانيات الأندية في المواسم المختلفة، وكان الاتحاد الأوروبي للعبة قدم نظاماً جديداً للأرباح في الموسم الماضي، والذي يمنح جميع الفرق المشاركة في دور المجموعات قيمة 15.25 مليون يورو، ورغم أن المباراة النهائية لهذا الموسم ستقام من دون جمهور إلا أن المتوج بلقب بطل دوري أبطال أوروبا سيحصل على 4 ملايين يورو بالإضافة إلى 3.5 مليون يورو لمشاركته في لقاء السوبر الأوروبي.وكان باريس سان جيرمان أول المتأهلين إلى دور نهائي دوري الأبطال وحصل النادي الفرنسي على مبلغ 76.65 مليون يورو فقط بفضل النتائج المحققة خلال البطولة و27.7 مليون يورو وفقاً لتصنيفه، في المقابل حصل بايرن ميونيخ على مبلغ 63.45 مليون يورو للنتائج، والتي أصبحت 78.45 لتأهله إلى النهائي، بالإضافة إلى 32 مليون يورو لتصنيفه، وسيحصل الفريق المتوج بلقب بطل «التشامبيونزليغ» على 4 ملايين يورو، بالإضافة إلى 3.5 مليون يورو لمشاركته في السوبر الأوروبي.ولا تزال نفس معايير نتائج البطولة في الموسم الماضي مطبقة في الموسم الحالي، وسيحصل الفريق الفائز في كل مباراة في دور المجموعات على 2.7 مليون يورو، وعلى 900 ألف يورو، مقابل كل تعادل، وفي حالة التأهل إلى دور ثمن النهائي يحصل الفريق المتأهل على 9.5 مليون يورو، وعند التأهل إلى دور ربع النهائي ينعش خزينته بـ 10.5 مليون يورو، وفي حالة تأهله إلى الدور قبل النهائي فسيحصل الفريق على 12 مليون يورو، وإذا تأهل إلى المباراة النهائية فستكون بانتظاره مكافأة بقيمة 15 مليون يورو، بينما يحصل البطل على 4 ملايين يورو.وسينعش الفريق الفائز بدوري الأبطال في المحصلة خزينته على الأقل بـ62 مليون يورو بفضل هذه العملية الحسابية.معايير المكافأة:2.7 مليون للفريق الفائز في المباراة.900 ألف للفريق لكل تعادل.9.5 مليون مكافأة التأهل لدور الـ 16.10.5 مليون مكافأة التأهل لدور الـ 8.12 مليوناً مكافأة التأهل لدور الـ 4.15 مليوناً مكافأة التأهل للنهائي.4 ملايين مكافأة الفائز في النهائي.