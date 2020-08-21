جدد الأهلي آمال النصر في المحافظة على لقبه بعد أن تمكن من هزيمة المتصدر الهلال بهدفين لهدف، فيما انتصر النصر على مضيفه التعاون بأربعة أهداف لهدف وذلك في ختام لقاءات الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما تفوق فريق الوحدة على ضيفه العدالة برباعية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، فيما انتهى لقاء الفيحاء وضيفه ضمك بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية.الأهلي يتفوق على المتصدرفي جدة، ألحق الأهلي الخسارة الثانية بالهلال في الدوري بعد أن هزمه بهدفين لهدف، سجل للأهلي كل من: عمر السومة (د: 5)، وعبدالفتاح عسيري (د: 74)، فيما سجل هدف الهلال لاعبه علي البليهي (د: 62)، وبهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 46 فيما تجمد رصيد الهلال عند النقطة 60 وبفارق ست نقاط فقط عن وصيفه النصر.النصر يعودوفي بريدة، تغلب النصر على مضيفه التعاون بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في لقاء تألق فيه هداف الدوري عبدالرزاق حمدالله بتسجيله 3 أهداف (هاتريك) جاءت في الدقائق: 5، 49، 81، فيما أحرز نورالدين امرابط هدفاً في الدقيقة 17، أما هدف التعاون الوحيد فقد أحرزه هيلدون راموس (د: 54)، وبهذه النتيجة وصل النصر للنقطة 54 وفي المركز الثاني، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 32 وفي المركز العاشر.الوحدة يدك العدالةفي الأحساء، دك فريق الوحدة شباك مضيفه العدالة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وأحرز أهداف الوحدة الأربعة كل من: أنسيلمو (هدفين د: 11، 51)، يوسف نياكاتي (هدفين د: 25، 81)، فيما أحرز هدفي العدالة كل من: سافاس جينتسوجلو (من ركلة جزاء د: 8)، نايف هزازي (د: 53)، وبهذه النتيجة وصل الوحدة للنقطة 43 وفي المركز الرابع فيما تجمد رصيد العدالة عند النقطة 20 وفي المركز السادس عشر والأخير.وفي المجمعة، خرج فريق الفيحاء وضيفه ضمك بالتعادل السلبي بعد أداء أقل من المتوسط من الفريقين، وبهذه النتيجة وصل الفيحاء للنقطة 29 وفي المركز الحادي عشر، فيما بقي ضمك في المركز الخامس عشر ما قبل الأخير برصيد 25 نقطة.