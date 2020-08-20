اختتمت بنادي التعاون الدورة التدريبية الآسيوية «C»، التي نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإشراف الاتحاد الآسيوي، إذ انطلقت الدورة بنادي الحزم قبل 5 أشهر وتوقفت بسبب جائحة كورونا، وتم استكمالها بنادي التعاون بعد الاتفاق بين الناديين. وأوضح محاضر الدورة خالد محمد الطمرة، لـ«عكاظ»، أنه شارك في الدورة التي استمرت فعالياتها 12 يوما، بحضور 23 مشاركا مثلوا أندية رياضية، ومراكز، وأكاديميات، وخضعوا لبرنامج تدريبي عملي ونظري تضمن كيفية التعامل في تعليم وتدريب اللاعبين الناشئين، بمجموع ساعات تدريبية وصل إلى نحو 120 ساعة، مشيرا إلى أن الدورة سجلت حضورا مميزا في الانضباطية والالتزام بين المشاركين. وأشاد الطمرة بمستوى المشاركين في الدورة التي تعد مؤهلة للمدربين في الإشراف على تدريب الفئات السنية بالأندية والأكاديميات. وفي ختام الدورة، جرى تكريم المشاركين وتسليمهم شهادة المشاركة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.