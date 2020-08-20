النصر يطمع في سكري القصيم

تختتم اليوم منافسات الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بإقامة 4 لقاءات، ويستمر التنافس بين الهلال والنصر (بطل النسخة الماضية)، على اللقب عندما يلتقيان خارج أرضهما، مع الأهلي والتعاون، إذ يحل الهلال (المتصدر) بـ60 نقطة، ضيفاً على الأهلي (الثالث) بـ43 نقطة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في لقاء يأمل من خلاله الضيوف مواصلة الانتصارات والاقتراب من اللقب، الذي تفصله عنه 6 نقاط، فيما يدخل الأهلي اللقاء لاستعادة توازنه وتعويض خسارته في الجولة الماضية من الفيصلي، وتثبيت موقعه في جدول الترتيب للتأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.ويسعى النصر (الثاني) برصيد 51 نقطة للتمسك بحظوظه في المحافظة على اللقب، عندما يحل ضيفاً على التعاون (العاشر) بـ32 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، إذ يدخل اللقاء للفوز فقط، للبقاء في دائرة المنافسة، خاصة أنه تفصله عن المتصدر 9 نقاط، وأي تعثر ولو بالتعادل سُيضعف آماله بالتتويج باللقب، فيما يأمل التعاون الابتعاد عن مناطق الهبوط وتعويض نتائجه غير الجيدة منذ استئناف المسابقة. ويتمسك العدالة صاحب المركز الأخير (16) برصيد 20 نقطة، بأمل البقاء في المسابقة، عندما يستضيف الوحدة (الخامس) بـ40 نقطة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.ويحتاج العدالة للفوز فقط للإبقاء على آماله في البقاء، علماً أن النقاط الـ3 لن تغير مركزه في هذه الجولة، كونه يبتعد بفارق 4 نقاط عن ضمك والحزم (24 نقطة)، فيما يدخل الوحدة اللقاء بعد فك ارتباطه مع مدربه كارينيو إثر الخسارة من النصر في الجولة الماضية، وتعيين السعودي عيسى المحياني بديلاً له، الذي يأمل أن يبدأ بشكل جيد مع الفريق، وتعويض الخسارة، والمنافسة بقوة على المقعد الآسيوي.بدوره، يسعى ضمك لمواصلة الانتصارات، وتعزيز آماله بالبقاء، عندما يحل ضيفاً على الفيحاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة. ويحتل ضمك المركز قبل الأخير (الـ15) برصيد 24 نقطة، فيما يدخل الفيحاء اللقاء بـ28 نقطة، ساعياً لتحقيق فوزه الأول بعد استئناف المسابقة.