دوماً ما تكون هناك مصادفات جميلة في عالم «الساحرة المستديرة»، خلال الكلاسيكو المرتقب بين فريقي الأهلي والهلال الذي سيقام اليوم (الخميس) ضمن ختام الجولة 26 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منها مصادفة جميلة تخص النجمين الحارس الدولي عبدالله المعيوف، وسلمان المؤشر اللذين سبق لهما أن دافعا عن ألوان «الأخضر والأزرق» وقدما نفسيهما بصورة إيجابية فنية عالية.اليوم سيكون حامي العرين مدافعاً عن مرماه ببسالة منعاً لإحراز نجوم الأهلي أهدافاً في شباكه، بينما المؤشر سيحاول أن يسجل في مرمى زميله السابق.