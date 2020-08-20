هكذا هو شعار الكلاسيكو مساء اليوم (الخميس) بين الأهلي والهلال ضمن ختام الجولة 26 من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خصوصا أن مبارياتهما تحتفي بالندية الكبيرة وأحياناً بغزارة الأهداف لكلا الفريقين.رأساً على عقبخلال عام 1990 تواجه الفريقان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، في مباراة كانت مجنونة من الأخضر والأزرق، حيث شهدت أحداثاً دراماتيكية، نجح مهاجم الأهلي عامر مانع بالتقدم أولاً، وسرعان ما قلب لاعبو الزعيم الطاولة عليهم بتسجيلهم ثلاثية عن طريق سامي الجابر ومحمد التمياط والأسطورة الإمبراطور صالح النعيمة.عادلة ومرضيةمن الذكريات بينهما عام 92 التقى الفريقان في مباراة قوية، حينها طرد حكم الساحة عبدالله الخالدي لاعبي الهلال فهد العشيوي وحسين الحبشي، ورغم أن الزعيم لعب المباراة بتسعة لاعبين إلا أن الأهلي لم ينجح في كسب اللقاء الذي انتهى بالتعادل بينهما، وقال مدرب الراقي حينذاك لويس، إن «النتيجة عادلة ومرضية لنا ولهم».جدة زرقاءسبق وأن التقى الزعيم والراقي في 42 مواجهة بينهما على أرض الثاني وبين جماهيره، ورغم ذلك إلا أن التفوق دوماً لمصلحة «كبير آسيا»، الذي انتصر في 19 مباراة، بينما 10 للأهلي، وتميل كفة التهديف لمصلحة «الأخضر» بـ50 هدفاً، مقابل 47 للأزرق.العقيد بـ«التخصص»«ما يفل الحديد إلا العقيد».. في كل مباراة وبكل مسمى لأي بطولة محلية أو خارجية تجمع فريقي الأهلي والهلال خلال السنوات الأخيرة لا بد من أن يضع الهداف التاريخي الكبير الدولي السوري العقيد عمر السومة بصمته في شباك الهلال، حتى ولو خسر فريقه لا بد من أن يسجل اسمه في شاشة الملعب الإلكترونية، إذ سجل عمر السومة 10 أهداف في شباك الهلال في 4 بطولات مختلفة، فيما أحرز 11 لاعبا هلاليا أهدافا في مرمى الراقي.بالأجنبي.. لمن تكون الغلبة ؟لعب فريقا الهلال والأهلي بقيادة الحكم الأجنبي 39 مُباراة. ‏استطاع الهلال الفوز في 21 ‏مباراة مقابل 9 ‏مباريات للنادي الأهلي، بينما حل التعادل في 9 ‏مباريات، سجل الهلال 66 هدفاً ‏وسجل الأهلي 46 هدفاً فلمن تكون الغلبة في اللقاء رقم (40) الذي يجمعهما مساء اليوم بملعب الجوهرة، ضمن الجولة الـ(26) من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.آخر 7 مواجهات.. عقدة زرقاءهل تتواصل العقدة الهلالية خلال مواجهته نظيره فريق الأهلي اليوم.. أم سيكون لكتيبة المدرب فلادان كلام ثان، ويخرج بالفوز ويكسر سلسلة انتصارات الزعيم المتتالية خلال المباريات السبع الأخيرة بينهما تحديدا ضمن دوري المحترفين، حيث فشل الأهلي في تحقيق أي فوز وخسر 5 مرات، فيما حضرت نتيجة التعادل مرتين، وتتمنى الجماهير الخضراء كسر العقدة اليوم. ولم ينجح الراقي في تسجيل أي هدف خلال 4 مباريات من 6، كما سجل 4 أهداف فقط بمعدل 0.6 للمباراة.