الشللية أثرت على الأندية



عبدالرحمن بن سعود رمز لا ينسى



رباعية الديربي سببها ضغط العالمي



سالم الدوسري الأفضل محليا

حينما يكون الحديث مع شخصية رياضية بقامة عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، يكون للحديث شجون وفنون، وهو يشخص حال الكرة السعودية وأنديتها ومستقبلها، فرغم أنه من عائلة نصراوية إلا أن عشقه للزعيم لا حدود له، ورغم ذلك لم يتخل عن صراحته المعهودة وواقعيته التي تتجلى في حديثه بكل شفافية.الأمير عبدالإله في حديثه مع «عكاظ» تطرق لأمور عدة، أبرزها واقع الرياضة السعودية، إذ أكد أنها ستنافس حتما الدوريات العالمية في ظل الدعم الحكومي ألا محدود، متوقعا أن تسيطر على الألقاب القارية لاسيما نادي الهلال بعد أن حقق لقب دوري أبطال آسيا ويستطيع تكرار ذلك إذا ما استمر على النهج نفسه.كما كشف عن أسطورة الملاعب السعودية، مؤكدا أن ماجد عبدالله هو الوحيد الذي يستحق اللقب، فيما اعتبر ديربي جدة الأقوى بين الديربيات مقارنة بالقاعدة الجماهيرية لاسيما نادي الاتحاد، فيما عرج بالحديث عن الاستثمار السعودي الخارجي في الأندية العالمية، وكذلك اللاعبين الأجانب الذين اعتبرهم أثروا بشكل سلبي على اللاعب المحلي، متمنيا أن يكون عددهم الحالي أقل ليتسنى للاعب المحلي أخذ فرصته، وبالتالي خدمة المنتخب السعودي..حديث الأمير عبدالإله بما فيه من شجن نستعرضه وإياكم في ثنايا السطور التالية:• في البداية نرحب بك في صحيفة «عكاظ»؟•• أولا نحمد الله على سلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما لا ننسى الإشادة بمجهودات دولتنا في مواجهة جائحة كورونا والتضحية من أجل سلامة الإنسان من مواطنين ومقيمين، ونشكر وزارة الصحة والإعلام على جهودهم البارزة والجبارة، وبإذن الله هذا البلاء سيزول بالتعاون بيننا جميعا، وندعو الله أن يرفع هذا الوباء عن أمتنا العربية والإسلامية.• كيف ترى الجهود الإعلامية في ظل أزمة كورونا؟•• للإعلام دور مهم في توعية المجتمع بكافة الجوانب المتعلقة بالصحة، وجهودهم كانت واضحة من خلال برامج التوعية والحديث عنها وإبراز طرق الوقاية وكيفية التعامل مع المصابين والمخالطين وكيفية العودة للحياة الطبيعية بحذر، وذلك بكافة الوسائل الإعلامية سواء الورقية أو المرئية والمسموعة.• كيف تنظر لمواجهة الأهلي الليلة؟•• الأهلي فريق كبير وشقيق، والمواجهة تعتبر مباراة كؤوس كونها مفصلية للفريقين، الهلال لتعزيز صدارته وللأهلي الباحث عن تحسين صورته بعد خسارته من الفيصلي، والفريق الهلالي مكتمل الصفوف بعودة سلمان الفرج والبريك، وستكون المباراة ممتعة بكل المقاييس؛ لأن الطرفين يملكان نجوما كبارا، والهلال يدخل اللقاء بدون ضغوطات بسبب الفارق النقطي عن أقرب منافسيه، وهذا يساعد اللاعبين على الخروج بنتيجة إيجابية وأنا شخصيا أتوقعها هلالية.• كيف ترى مستوى الحكم الأجنبي في الدوري السعودي؟•• بصراحة لم يضف الشيء الكثير وأخطاء الحكم الأجنبي أكثر من السعودي، الكل شاهد الأخطاء الكثيرة التي صاحبت لقاء الديربي بين الهلال والنصر، رغم وجود تقنية الفار، لذلك أتمنى من الاتحاد السعودي لكرة القدم منح الحكم السعودي الفرصة الكاملة الموسم القادم ومساعدتهم على تطوير مستوياتهم بدلا من الصرف على الحكام الأجانب.• هل توقعت نتيجة ديربي الرياض؟•• لم أكن أتوقع النتيجة، ولكن النصر لعب تحت ضغط كبير كونه يحتاج الفوز بعكس نادي الهلال الذي كان يلعب بارتياح كبير، بالإضافة إلى العامل اللياقي في نادي الهلال كان أفضل من غريمه النصر والقراءة الفنية في شوط المدربين تفوق مدرب الهلال بشكل كبير.• من هو اللاعب الذي يستحق النجومية والاحتراف خارجيا؟•• النجم سالم الدوسري هو الأفضل حاليا نظير المستويات التي يقدمها في الفترة الأخيرة وهذا يدل على نضوجه الكروي، واللاعب السعودي بشكل عام يحتاج تأهيلا أكبر للاستثمار بالخارج.• ماذا ينقص اللاعب السعودي للاحتراف الخارجي؟•• ينقصه الكثير والكثير، ومنها الوعي الاحترافي كالنظام الغذائي وترتيب جدوله اليومي بمواعيد نوم مناسبة والابتعاد عن كل ما يؤثر على أدائه في المباريات والالتزام بمواعيد التمارين والمعسكرات حتى يكون مهيأ ومجهزا للاستثمار الخارجي.• لو خيرت بحضور مباراة في الدوري، ما هو اللقاء الذي ستحضره، ولماذا؟•• 10 سنوات لم أحضر أية مباراة للدوري، وأتمنى حضور مباراة بين النصر والهلال، جمهورهم على المدرجات يزيد من المنافسة بين الفريقين.• هل أنت عضو شرف في نادٍ آخر غير نادي الهلال؟•• حاليا لا، أما مستقبلا ممكن ولكن ليس في نادي النصر.• عرف والدكم الأمير عبدالرحمن بن ناصر بميوله الكروية لنادي النصر، ألم يكن لذلك تأثير عليكم؟•• لا شك بأن الأمير عبدالرحمن -حفظه الله- له تأثير قوي جدا، لكن لكل شخص الحرية بالاختيار والميول، ورغم أن العائلة جميعها تشجع نادي النصر حاولوا كثيرا بإصرار إقناعي بتشجيع النصر إلا أنني لم أتأثر، وأنا مشجع ومحب لنادي الهلال.• بحكم صلة القرابة التي تجمعك بالرمز النصراوي الكبير الأمير عبدالرحمن بن سعود (رحمه الله) صف لنا جوانب هذه الشخصية التاريخية؟•• الأمير عبدالرحمن (رحمة الله عليه) من مؤسسي نادي النصر وهو رمز من رموز الكرة السعودية، وشخص رحب لديه بصمة كبيرة بالكرة السعودية وقامة كروية تجبرك على استرجاع جميع الذكريات (اسم لا ينسى).• هل ترى ضرورة إعادة مجالس أعضاء الشرف إلى الأندية الرياضية، أم أن وجودها حاليا غير مُجدٍ؟•• مع الدعم المادي لرؤية 2030 لا يحتاج إلى أعضاء شرف، فالخصخصة قريبة جدا للأندية السعودية.• ماذا لو عرضت عليك عضوية مجلس إدارة نادي الهلال ورشحت لرئاسة النادي هل ستوافق؟•• لا أبدا لن أوافق على رئاسته، نادي الهلال كبير جدا ويتعرض لضغوطات كبيرة جدا، عن نفسي أفضل أن أكون متابعا ومشجعا لنادي الهلال.• لو افترضنا أنك رئيس نادي الهلال ما هو أول قرار ستتخذه؟•• أولا مجلس إدارة مميز، وثانيا استقطاب لاعبين متميزين.• ما رأيك في ما تحقق الموسم الماضي بالنسبة لنادي الهلال؟•• هذا الموسم يعتبر موسما استثنائيا لنادي الهلال بتحقيق دوري أبطال آسيا.• برأيك ما هي أبرز المشاكل التي يعاني منها الهلال؟•• أبرز المشاكل مركز الدفاع، ينقصه مدافعون تركيزهم عالٍ وأداؤهم أفضل.• إذا تمت خصخصة الأندية السعودية، فهل ستستثمر في أحد الأندية؟•• استثماري سيكون في الهلال، ولكن الاستثمار الخارجي أفضل بكثير.• هل ستحل الخصخصة مشكلات الأندية وتوجد منظومة رياضية محترفة؟•• نعم، ولا ننسى أن مسؤولية الديون ستنتهي مع الخصخصة.• هل تعتقد أن عقد الهلال مع شريكه الإستراتيجي مجزٍ؟•• نعم مجزٍ.• من هو اللاعب السعودي الذي تتمنى أن تراه يرتدي شعار الهلال؟•• عبدالفتاح عسيري هو الأبرز، ولكن الهلال لا يحتاج إلى لاعبين محليين في الوقت الحالي.• كثر الحديث عن من يستحق لقب الأسطورة في كرة القدم السعودية، من ترى أنه يستحق ذلك؟•• الكابتن ماجد عبدالله بدون نقاش.• ما سبب ندرة وجود المهاجم الهداف السعودي في الأعوام الأخيرة؟•• وجود المحترفين الأجانب هو السبب.• لاعب محلي في تاريخ الهلال لا يمكن أن تنساه وآخر أجنبي؟•• الكابتن صالح النعيمة وتياجو نيفيز.• هل أنت مع العدد الحالي للمحترفين الأجانب، وهل تؤيد زيادتهم أم تقليص عددهم؟•• لا أؤيد زيادتهم وذلك لمصلحة المنتخب السعودي، بل مع تقليصهم لدعم اللاعب السعودي ومنحه فرصة أكبر بالمشاركات مع ناديه وزيادة خبرته لمصلحة المنتخب السعودي وهذا الأهم لكرة القدم السعودية، فكيف لنا مطالبة اللاعب بمستوى عال بالمنتخب وهو لم يعط الفرصة للعب في ناديه مما أثر على لياقته ومهارته، فالمشاركة في التمارين والمناورات أثناء التدريب غير كافية لصناعة محترف سعودي في كرة القدم يزيد من تقدم وقوة نتائج المنتخب السعودي.• لاعب أجنبي موجود حالياً بالدوري السعودي تتمنى انتقاله لنادي الهلال؟•• لاعب النصر عبدالرزاق حمد الله.• كيف ترى التجديد مع النجم الفرنسي غوميز، وهل سيخدم الفريق خصوصاً بعد تجاوزه الثلاثين من عمره؟•• برأيي قرار صائب والتجديد لمدة سنتين تعتبر كافية جدا، ونعم بكل تأكيد سيخدم الفريق كثيرا، فهو يمتلك كل المقومات الاحترافية وذكي جدا في مهارة التهديف وصناعة الأهداف، أما بالنسبة للعمر فهذا كريستيانو رونالدو يلعب بتميز وعمره 35 عاما وما زال يحقق ألقابا له ولناديه.• هل تتوقع تحقيق ناد سعودي دوري أبطال آسيا في النسخة الجديدة؟•• أتمنى ذلك، بل ونفتخر بكل نادٍ سعودي يمثل كرة القدم السعودية خارجيا، وأنا أعتقد شخصيا أن الهلال قادر على تكرار إنجاز الموسم الماضي ويحقق اللقب ويشارك في بطولة أندية العالم للمرة الثانية على التوالي.• ما هو ناديك العالمي، ومن هو اللاعب الأفضل في العالم؟•• النادي المفضل جوفنتوس الإيطالي، أما اللاعب المفضل هو كريستيانو رونالدو.• هل تتوقع تطور الدوري السعودي وسينافس الدوريات العالمية يوماً ما؟•• بإذن الله، ولا يوجد شيء صعب إذا خطط له جيدا باحترافية عالية، أصبح الدوري السعودي قويا وينافس الدوريات العالمية.• ما رأيك في الاستثمار السعودي الخارجي في الدوريات العالمية؟•• ممتاز جداّ ومطلب مهم ونتمنى المزيد.• وما هو الديربي الأقوى جماهيريا (الهلال × النصر /‏‏ الأهلي × الاتحاد)؟•• النصر أو الهلال الكل يوازي الثاني بالمنافسة، فلكل منافس نكهة خاصة وممتعة، وبالنسبة للديربي الأقوى جماهيريا برأيي ديربي الاتحاد والأهلي لهم جماهير أكثر، خصوصا الاتحاد لديه دعم جماهيري كبير.• ما رأيك بعمل الأمير منصور بن مشعل مع الأهلي؟•• استقالته خسارة، لأنه عمل واجتهد ودفع، ولكن مع الأسف لا توجد احترافية بالعمل وكان ينقصه تكاتف إداري وأعضاء شرف متحركون ومتكاتفون.• هل هناك ما يسمى بالشللية في الإدارات، وهل لها أثر على مستوى اللاعبين؟•• نعم ومؤثرة جدا، فهي السبب الرئيسي بفشل الإدارة وينعكس ذلك على مستوى اللاعبين، فتجانس أي مجموعة هو أحد أهم أسرار نجاحها، وفي الرياضة نرى اتحادات قوية وضعيفة وفي إدارات الأندية منافسة وأخرى غارقة في تخبطاتها، واللاعبون يتأثرون بتصرفات إدارتهم وربما يصل بهم المطاف إلى التقليد الأعمى وينهجون نفس الأسلوب بالشللية ويتحاملون على بعضهم البعض، مما يؤثر سلبيا على اللاعب وبالنهاية الخطأ يكون مشتركا ومنحدرا من الإدارة إلى اللاعب بالشللية.• كلمة توجهها لوزير الرياضة الأمير الشاب عبدالعزيز الفيصل؟•• صديق عزيز، هو إنسان رياضي وممارس وهو الرجل الصامت ويحب الفعل والعمل أكثر من التصريح ولا يحب الظهور، وله أعمال جبارة ومتفائل به كثيراً.• أخيراً.. كيف تصف الدعم الحكومي للرياضة السعودية ممثلا في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؟•• دعم الرياضة دعم غير مسبوق وغير محدود، ومنها تسديد جميع ديون الأندية الرياضية كافة على مستوى المملكة بأرقامها الكبيرة جدا.