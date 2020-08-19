اكتفى فريقا الاتحاد والفتح بتحقيق نقطة من أمام الفيصلي والاتفاق بعد انتهاء اللقاءين بذات النتيجة 1/ 1، فيما تمكن الحزم من الفوز على مضيفه أبها لهدفين دون مقابل وذلك في افتتاحية لقاءات الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، أدرك فريق الفتح التعادل مع ضيفة الاتفاق بهدف لكل منهما، سجل للاتفاق أولاً سليمان دوكارا (د: 8) وأحرز هدف الفتح ماتياس أغوريغاري (د: 20) وشهد اللقاء حصول لاعب الفتح محمد الفهيد على بطاقة حمراء في الدقيقة 27 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة وصل الفتح للنقطة 26 وفي المركز الرابع عشر، فيما وصل الاتفاق للنقطة 36 وفي المركز الثامن.وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، عاد الاتحاد بنقطة بعد إدراكه للتعادل مع مضيفه الفيصلي الذي تقدم أولاً عن طريق يوسف الجبلي من ركلة جزاء (د: 44) وفي الشوط الثاني أحرز حمدان الشمراني هدف التعادل للاتحاد (د: 66)، وبهذه النتيجة يصل الاتحاد للنقطة 27 وفي المركز الثاني عشر، فيما وصل الفيصلي للنقطة 42 وفي المركز الرابع.وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، حقق فريق الحزم فوزاً مهماً على مضيفه أبها بهدفين دون مقابل، وجاء الهدفان عن طريق كل من: كارلوس ستراندربيرج (د: 23)، وفاجنر اليماو من ركلة جزاء (د: 45+5)، وبهذه النتيجة يصل الحزم للنقطة 27 وفي المركز الثالث عشر، فيما تراجع أبها للمركز التاسع برصيد 33 نقطة.