تتجه اليوم أنظار العالم إلى العاصمة البرتغالية لشبونة وبالتحديد صوب ملعب النور الذي سيكون مسرحا لمواجهة برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ في أقوى مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، والتي ستكون هذا العام من مواجهة واحدة عوضا عن الذهاب والإياب، وفقا للتعديلات التي أدخلها الاتحاد القاري للعبة (ويفا)، إذ تأهل برشلونة على حساب ضيفه نابولي الإيطالي بالفوز عليه 3-1 في إياب ثمن النهائي وتعادل (1-1 ذهابا)، فيما فاز بايرن ميونخ بنتيجة كبيرة على حساب تشلسي الإنجليزي 4-1 (3-0) ذهابا.ميسي في مواجهة ليفاندوفسكيتطالب جماهير الفريق الكاتلوني بتعويض الإخفاق المحلي بالبطولة القارية ولن ترضى بغير ذلك، وهذه المطالب تشكل ضغطا كبيرا على قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قاد فريقه إلى ربع النهائي للمرة الثالثة عشرة تواليا بعد فوزه الصريح على ضيفه نابولي الإيطالي، ليتأهل الفريق الكاتالوني 4-2 بمجموع المباراتين، في المقابل، عزز ليفاندوفسكي صدارته لترتيب هدافي المسابقة بتسجيله الهدف الثالث عشر، بفارق ثلاثة أهداف عن النروجي إرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، بعد أن قاد فريقه بايرن ميونيخ لتأهل سهل على حساب تشلسي، إذ سجل ليفاندوفسكي الهدفين الأول والرابع في الدقيقتين العاشرة من ركلة جزاء و83، ومنح الثاني لزميله الكرواتي إيفان بيريزيتش (24)، والثالث للفرنسي كورنتان توليسو (76) بعد تمريرتين حاسمتين، فيما جاء هدف تشلسي عن طريق تامي ابراهام (44).تفوق ألمانيرغم إقامة المواجهة بشكل مختلف هذا الموسم بسبب فايروس كورونا، لكن ذلك لن يمنع المباراة من أن تكون مثيرة كما كان حالها طوال السنوات الماضية، فالفريقان تواجها 8 مرات في دوري الأبطال ومرتين في الدوري الأوروبي، تفوق خلالها الألمان في خمس مواجهات مقابل فوزين وتعادل، إذ التقيا في أول مواجهة عام 1998- 1999 ضمن دور المجموعات، وفاز بايرن ميونخ بهدف نظيف على برشلونة، وفي العام نفسه كرر الألمان فوزهم إيابا على ملعب كامب بهدفين مقابل هدف وحيد، و بعد 11 عامًا ثأر برشلونة لنفسه وفاز برباعية في كامب نو، حيث سجل ليونيل ميسي ثنائية وهنري وإيتو وذلك في ربع نهائي المسابقة لعام 2008- 2009، قبل أن يتعادل الفريقان إيابا على ملعب أليانز أرينا بهدف لكل فريق، وفي واحدة من أسوأ مباريات برشلونة خسر برباعية نظيفة في ألمانيا خلال لقاء ذهاب نصف النهائي 2012-2013، وكرر بايرن ميونخ ذلك في الإياب بالفوزه بثلاثية نظيفة، في مواجهة ذهاب نصف نهائي موسم 2014- 2015 بكامب نو انفجر ميسي وسجل ثنائية وختم نيمار الثلاثية في الوقت بدل الضائع، وفي الإياب خسر ميسي ورفاقة بنتيجة 3-2 إلا أن برشلونة تأهل بنتيجة المواجهتين.إصابة ألفونسو تربك الاأمانتلقى مدرب بايرن ميونخ هانز فليك، ضربة موجعة جديدة قبل مباراة فريقه اليوم، إذ كشفت صحيفة «بيلد» أن الظهير الكندي ألفونسو ديفيز، لن يستطيع المشاركة في اللقاء، ويعاني ابن الـ19 عامًا من بعض الآلام وقد تضع هذه الإصابة مدرب بايرن في مأزق حال عدم قدرة ديفيز على المشاركة في المباراة.ومن المتوقع أن يشارك الفرنسي لوكاس هيرنانديز في التشكيلة الأساسية ضد البارسا، حال فشل ديفيز في اللحاق بالمواجهة المرتقبة.وتأتي هذه الإصابة في ظل غياب الظهير الفرنسي بينيامين بافارد عن تدريبات الفريق بسبب إصابته في الكاحل، ما دفع فليك للاعتماد على جوشوا كيميتش بدلًا منه أمام تشيلسي في ثمن النهائي.برشلونة يتسلح بـ 26 لاعبااختار المدير الفني لبرشلونة كيكي سيتين 26 لاعبا وصلوا مدينة لشبونة البرتغالية لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني، وجاءت قائمة برشلونة على النحو الآتي: تير شتيغن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، سواريز، ميسي، ديمبلي، نيتو، لينغليت، غريزمان، ألبا، برايثوايت، سيرجي روبرتو، دي يونغ، فيدال، فيربو، إيناكي بينا، ريكي بويغ، أنسو فاتي، أراوخو، مونشو، مينجويزا، كونراد، ريس، أليخاندرو.