مدّد الاتحاد السعودي لكرة القدم عقد المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عامًا سعد الشهري، لأربع سنوات مقبلة.جاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بالمدير الفني سعد الشهري ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد، بحضور المشرف العام على المنتخبات الوطنية السنية الدكتور خالد بن مقرن.وجاء تمديد العقد لأربع سنوات بهدف البدء في برنامج الإعداد طويل المدى للمنتخب الوطني للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).كما نوقش خلال الاجتماع، البرنامج الزمني لإعداد المنتخب الوطني لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، المقرر انطلاقها شهر يوليو المقبل.وكان «الأخضر» حجز مقعده في الأولمبياد بعدما تأهل إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 التي استضافتها تايلاند في شهر يناير الماضي.