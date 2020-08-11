استقطعت الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي نصف راتب اللاعب مهند الشنقيطي لتسديد مبلغ 120 ألف ريال لبرنامج تطوير المواهب السعودية بأقساط شهرية، بحسب تأكيدات مصدر خاص لـ«عكاظ».وأضاف المصدر: استلم الشنقيطي فور دخوله البرنامج 120 ألفاً، ووقع على تعهدات بإعادة جميع الالتزامات المالية في حال عدم إكماله المدة الزمنية للبرنامج، إضافة لشروط انضباطية أخرى، قبل أن يطلب اللاعب العودة من معسكر إسبانيا واعتذاره عن البقاء في المعسكر الإعدادي قاصداً العودة لناديه الاتحاد بهدف خدمته وتمثيل صفوف فريقه الأول، خاصة في ظل الحاجة الفنية لخدماته الى جانب اللاعب سعود عبدالحميد.وبين المصدر نفسه، أن الشنقيطي يعاني مادياً لدرجة أن النصف المتبقي من راتبه لا يكفي حاجته المعيشية والإدارة الاتحادية اكتفت بالفرجة عليه دون تدخل لإنهاء معاناته وتسديد المبلغ المتبقي لتسليمه رواتبه كاملة، وهو الأمر الذي يؤكد المعاناة المالية التي يمر بها عميد الأندية السعودية مع إدارة أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي.يذكر أن الإدارة الاتحادية وقعت في عهد الرئيس السابق لؤي ناظر، عقداً مع مهند الشنقيطي نجم منتخبنا للشباب الفائز بكأس الأمم الآسيوية، وقال النادي في بيان رسمي، إن التعاقد معه يأتي ضمن الإستراتيجية الموضوعة لبناء مستقبل الفريق الأول من خلال دعم قطاع الفئات السنية.