سبعة أهداف يحتاجها مهاجم الفريق الأهلاوي عمر السومة، لكسر رقم اللاعب ناصر الشمراني، نجم الوحدة والهلال والشباب والاتحاد السابق، برصيد 126 هدفا منذ بداية الاحتراف في موسم 2008-2009، الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد أن أضاف السومة هدفين في مرمى الاتحاد ليمنح فريقه 3 نقاط مهمة من مباراة ديربي جدة التي انتهت 2-1، بالجولة الـ24 من الدوري، إذ يحتل السومة المرتبة الثانية في قائمة الهدافين للدوري السعودي للمحترفين منذ 2008 بعد تسجيله 119 هدفا.يذكر أن عمر السومة لعب 20 مباراة هذا الموسم بمسابقة الدوري سجل خلالها 16 هدفا، ولا تزال أمامه الفرصة لزيادة عدد أهدافه خلال الجولات الست المتبقية.