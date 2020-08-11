واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات تدريباته اليومية بمعسكره الحالي المقام بالدمام، الذي يأتي استعداداً للمشاركة في كأس آسيا لكرة قدم الصالات، التي ستقام في نوفمبر القادم والمؤهلة إلى كأس العالم «ليتوانيا 2021».وأدى اللاعبون تدريباتهم على صالة وزارة الرياضة بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي عمد إلى تكثيف التمارين اللياقية والبدنية.واختتمت الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة، طبق خلالها اللاعبون ما شُرح من قبل الجهاز الفني.