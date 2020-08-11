نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس (الإثنين)، تأجيل المباراة المقررة بين أتلتيكو مدريد ولايبزيغ الألماني في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا الخميس القادم، مؤكدا إقامة المباراة في موعدها المحدد، رغم تأكد إصابة اللاعبين الأرجنتيني أنخل كوريا والكرواتي سيمي فرساليكو بفايروس كورونا المستجد. وقال متحدث باسم «اليويفا»: «المباراة ستلعب في موعدها المحدد. ليس لدينا أي تعليق نضيفه».وكان أتلتيكو كشف في بيان على موقعه الرسمي إصابة شخصين في النادي بفايروس «كوفيد 19»، هما اللاعبان الأرجنتيني أنخل كوريا والكرواتي سيمي فرساليكو، مشيرا إلى أنهما «قد عزلا نفسيهما في المنزل وتم إبلاغ اسميهما على الفور إلى السلطات الصحية الإسبانية والبرتغالية واليويفا والاتحاد الإسباني والاتحاد البرتغالي والمجلس الأعلى للرياضة».وأضاف نادي العاصمة الإسبانية، أن جميع العاملين واللاعبين والمسؤولين في النادي سيخضعون لفحوصات إضافية.وأجبرت جائحة فايروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة اعتبارا من الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وحتى المباراة النهائية المقررة في 23 أغسطس الجاري.ووفق البروتوكول الصحي لـ«اليويفا»، فيجب أن يكون هناك 13 لاعبا، بمن فيهم الحارس، بصحة جيدة كي تقام المباراة. وفي حال عدم مطابقة الشروط، قد تؤجل إلى وقت لاحق.وينطلق الدور ربع النهائي غدا (الأربعاء) بلقاء أتلانتا الإيطالي الذي بلغ هذا الدور من مشاركته الأولى في المسابقة مع باريس سان جيرمان الفرنسي.