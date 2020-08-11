التقى رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، بالحكام المشاركين في دورة الحكام بالرياض، مشيدًا بالبرنامج الفني والبدني المعد في الدورة، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الحكم السعودي.يذكر أن الدورة الخاصة لإعداد حكام دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين وحكام دوري الدرجة الثانية بالرياض، انطلقت بمشاركة 47 حكمًا وحكمًا مساعدًا، بحضور رئيس اللجنة الإسباني فرناندو تريساكو ونائبه يوسف ميرزا وعضو اللجنة عبدالرحمن التويجري.وتشهد الدورة التي تستمر لمدة يومين، إجراء اختبارات في قانون كرة القدم وحالات الفيديو وحالات التسلل ومحاضرات نظرية وشرح تعديلات قانون كرة القدم، مع التركيز على المواد ذات الأهمية.