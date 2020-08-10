حقق النصر فوزا مستحقا على مضيفه أبها بهدفين دون مقابل، كما انتصر الشباب على ضيفه التعاون بهدف دون مقابل، فيما قلب العدالة تأخره بهدف أمام مضيفه الحزم إلى فوز ثمين بهدفين لهدف، وذلك ضمن لقاءات الجولة 24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، عاد النصر لسلسلة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه أبها بهدفين دون مقابل، وأحرز هدفي النصر كل من: عبدالرزاق حمدالله (ركلة جزاء د:58)، وأحمد موسى (د:62)، وشهد اللقاء بطاقة حمراء للاعب أبها بكر برناوي (د:57)، وبهذه النتيجة يصل النصر للنقطة 48 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أبها عند النقطة 33 في المركز التاسع.كما انتصر الشباب على ضيفه التعاون بهدف نظيف جاء عن طريق نجمه عبدالمجيد الصليهم (د:67)، ليصل الشباب إلى النقطة 37 ويحتل المركز السادس، فيما بقي التعاون على رصيده السابق 32 نقطة في المركز العاشر.وعلى ملعب نادي الحزم بالرس، قلب العدالة تأخره أمام مضيفه الحزم لفوز ثمين بهدفين لهدف، تقدم الحزم أولاً عن طريق كارلوس ستراندبيرج (د:24)، وفي الشوط الثاني أحرز العدالة هدفين عن طريق: كاروليس اندريا (د:64)، ورياض شراحيلي (د:75)، وبهذه النتيجة يصل العدالة للنقطة 20 في المركز الـ16، فيما بقي الحزم على النقطة 23 وفي المركز الـ12.