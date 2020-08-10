زاد الأهلي من معاناة جاره الاتحاد بعد أن تغلب عليه بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس (الأحد) على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن لقاءات الجولة 24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وأحرز هدفي الأهلي هدافه عمر السومة (د: 30، 64)، فيما جاء هدف الاتحاد عن طريق عبدالإله المالكي (د: 41)، وبهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 43 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 23 في المركز الثالث عشر.