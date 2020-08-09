في افتتاحية لقاءات الجولة 24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حقق فريق ضمك فوزاً مهماً على ضيفه الفيصلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما قلب الاتفاق تأخره بهدفين أمام ضيفه الفيحاء إلى فوز بنتيجة 3/ 2، فعلى استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، خطف فريق ضمك ثلاث نقاط مهمة بفوزه على ضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفا ضمك محترفه ايميليو زيلاريا (د: 27، 55)، فيما أحرز هدف الفيصلي اللاعب يوسف الجبلي (من ركلة جزاء د: 81)، وبهذه النتيجة وصل ضمك للنقطة 21 وفي المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 38 وفي المركز الخامس.وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، قلب الاتفاق تأخره إلى فوز ثمين أمام ضيفه الفيحاء وبنتيجة 3/ 2، تقدم الفيحاء أولاً عن طريق: نواف الصبحي (د: 9)، وسامي الخيبري (د: 45+1)، وفي الشوط الثاني أحرز الاتفاق ثلاثة أهداف عن طريق كل من: فيليب كيش (من ركلة جزاء د: 56)، سليمان دوكارا (د: 57)، علي هزازي (د: 90+5)، وبهذه النتيجة وصل الاتفاق للنقطة 35 وفي المركز السابع، فيما بقي الفيحاء على رصيده السابق 27 وفي المركز الحادي عشر.إحصائيات الاتفاق والفيحاءالاستحواذ: الاتفاق 72 % الفيحاء 28%التسديدات: الاتفاق 18 (على المرمى 6) الفيحاء 12 (على المرمى 4)بطاقات صفراء: الاتفاق 1 الفيحاء 2احصائيات ضمك والفيصليالاستحواذ: ضمك 40 % الفيصلي 60 %التسديدات: ضمك 10 (على المرمى 3) الفيصلي 7 (على المرمى 2)بطاقات صفراء: ضمك 1 الفيصلي 1عدم التعرض للفيروسات www.avast.com