غرمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي التعاون ثلاثين ألفا بقرار غير قابل للاستئناف، وجاء قرار لجنة الانضباط ضد التعاون على خلفية شكوى نادي الاتحاد ضد نادي التعاون بقضية اللاعب عبدالمجيد السواط.وأوضحت اللجنة في بيانها، أنه تم ثبوت مخالفة نادي التعاون للائحة الانضباط والأخلاق، والذي يستوجب إلزام النادي بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألفا لحساب اتحاد الكرة وإعادة رسوم الشكوى لنادي الاتحاد، ودفع رسوم الشكوى البالغ قدرها 10 آلاف ريال.