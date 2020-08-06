جددت الصحافة الرومانية غزلها في ابن جلدتها المدير الفني للهلال رازفان لوشيسكو بعد أن حقق فريقه فوزاً عريضاً على الغريم التقليدي والمنافس على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق النصر برباعية مقابل هدف، ضمن ختام الجولة 23، أمس الأول (الأربعاء).وقالت الصحف الرومانية: لا جديد يُذكر في سلسلة انتصارات المدرب صاحب الـ51 عاماً الذي نجح في التغلب على النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا بنتيجة كبيرة كانت قابلة للزيادة لو استثمرت الفرص التي سنحت أمام لاعبي الهلال لكانت النتيجة عريضة.وأضافوا: خلال مجريات المباراة الجميع شاهد التكتيك والانضباط الكبير من قبل لاعبي كتيبة رازفان وكيف نجحوا في تحقيق الفوز العريق والعريض الذي أسهم في توسيع الفارق الى 9 نقاط لمصلحة الأزرق، بفضل نجومه الذين صالوا وجالوا داخل المستطيل الأخضر.وزادت الصحف: كبير آسيا بات على بعد خطوات ليست بعيدة عن تحقيق اللقب الثاني مع ابن جلدتنا لوشيسكو الذي دخل التاريخ بدءا من لقب دوري أبطال آسيا، ولقب الدوري مستقبلاً وتحديداً بعد 7 جولات من الآن، وقد يحتاج الفريق إلى 9 نقاط ليضمن اللقب بصفة رسمية.