«هدفان» فقط.. بين متصدر القائمة المغربي مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله، والمهاجم الفرنسي لاعب فريق الهلال بافيتيمبي غوميز وصيف سلم ترتيب الهدافين، إذ يملك الأول 18، والثاني 16، حيث اقترب منه كثيراً وقد يتصدر «الأسد» غوميز القائمة فيما لو استمر على نهجه وزيارة شباك الخصوم خلال المواجهات القادمة.الهلال الذي سيستضيف نظيره فريق الفتح يوم (الإثنين) القادم ضمن ختام الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ستكون شهية الفرنسي غوميز مفتوحة وقريبة من إحراز الأهداف.أما المغربي حمدالله الذي سيحل فريقه ضيفاً على المنتشي أبها والجولة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، فهل يعود المغربي للتهديف أم يستمر صيامه كما حدث في مواجهة الديربي، هذا ما سيكون يوم (الإثنين) القادم.