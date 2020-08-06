طغت الفرحة العارمة على الحسابات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنجوم كتيبة فريق الهلال عقب الرباعية العريضة في شباك الغريم التقليدي والمنافس على لقب الدوري فريق النصر، إذ صال وجال نجوم الزعيم في حساباتهم ما بين «سناب شات، وانستغرام» مبتهجين بالفوز الكبير الذي تحقق أمس الأول، وعزز من حفاظهم على صدارة سلم الترتيب وتوسيع الفارق بينهم وبين الوصيف الأصفر إلى 9 نقاط.وبذلك الفوز الذي انعش حسابات لاعبي الزعيم بدءا من الحارس الدولي عبدالله المعيوف الذي كتب عبر الانستغرام: «الحين تقهو وروق». فيما نشر المدافع محمد البريك صورة فرحة اللاعبين وكتب: «الحمد لله». أما الظهير الأيسر الدولي ياسر الشهراني علق بصورة قلبين أزرق، ويد دعاء تحمد الله على الفوز. أما المحترف الإيطالي سياستيان جوفينكو علق: عدنا لها. ونشر الموسيقار الدولي قائد الزعيم سلمان الفرج صورة للاعبين في الباص عليها قلب أزرق مع فيس غمزة. ونشر المدافع الكوري جانغ صورة اللاعبين داخل غرفة الملابس معلقاً عليها: نحن القمة. وكان البليهي نشر صورة له عبر حسابه في السناب شات وهو ساجداً وكتب قائلاً: اللهم لك الحمد والشكر يارب.