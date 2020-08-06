فجر فريق الهلال شباك مضيفه ووصيفه النصر برباعية قاسية مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس (الأربعاء)، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، في ختام لقاءات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.أحرز أهداف الهلال الأربعة كل من: سيباستيان جيوفينكو (د:34)، بافيتيمبي غوميز (هدفين د:55 من ركلة جزاء، 80)، كارلوس إدواردو (د:60)، فيما جاء النصر الوحيد عن طريق لاعبه سلطان الغنام (د:45+1)، ليصل الهلال للنقطة الـ54 محافظاً على صدارته، فيما تجمد النصر عند النقطة الـ45 في المركز الثاني.شهد الشوط الأول إثارة وندية من الفريقين، وأحرز الإيطالي سيباستيان جيوفينكو الهدف الأول للهلال بتسديدة ماكرة على يمين الحارس براد جونز (د:34)، وفي الوقت بدل الضائع تمكن سلطان الغنام من تعديل النتيجة للنصر بعد إحرازه هدفا جميلا من تسديدة لا تصد ولا ترد، عجز الحارس عبدالله المعيوف عن التعامل معها كما يجب (د:45+1)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.وفي الشوط الثاني، انتفض الهلال وتمكن نجمه الإيطالي جيوفينكو من التحصل على ركلة جزاء بعد عرقلته من البرازيلي بيتروس، ليتقدم لها غوميز ويضعها يسار براد جونز هدفا ثانيا للهلال (د:55)، وعزز البرازيلي كارلوس إدواردو النتيجة لفريقه الهلال بعد أن أحرز الهدف الثالث (د: 60)، وعاد غوميز ليتألق مجدداً ويحرز الهدف الرابع بعد تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة ومن ثم عانقت الشباك النصراوية (د:80).وبهذه النتيجة وسّع الهلال الفارق النقطي بينه وبين وصيفه النصر إلى 9 نقاط بعد أن وصل للنقطة الـ54 متصدراً جدول الترتيب، فيما تجمد النصر عند رصيده السابق 45 نقطة في المركز الثاني.