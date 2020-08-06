تنتظر إدارة نادي الاتحاد سداد لاعب النادي الأهلي سعيد المولد مبلغ 271 ألف دولار، أي ما يعادل 1016000 ريال، وفق الحكم الصادر من قبل «الفيفا» بإلزام المولد بسداد المبلغ المستحق، إذ يكون يوم الأحد القادم آخر موعد لدفع اللاعب المبلغ المستحق، ويصادف الموعد لقاء الديربي الذي سيجمع الاتحاد والأهلي ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وتأتي عقوبة المولد جراء توقيعه لنادي فارنزي البرتغالي الذي خاض معه تجربة احترافية قبل العودة للدوري السعودي من خلال نادي الرائد، ومن ثم النادي الأهلي الذي يلعب له حاليا. هذا ونجحت الإدارة الاتحادية التي تعاقبت على العميد لمتابعتها وحرصها على حفظ حقوق النادي من خلال تقديم شكوى للفيفا ضد اللاعب سعيد المولد الذي لم يلتزم بالعقد الذي تم توقيعه مع الاتحاد في عهد إدارة إبراهيم البلوي واتجه للتوقيع مع نادي فارنزي البرتغالي، وحرصت إدارة الرئيس الراحل أحمد عمر مسعود ومن ثم الرئيس السابق المهندس حاتم باعشن، الذي أكد في عدة أحاديث إعلامية بأن حقوق العميد محفوظة، وحاليا إدارة أنمار الحائلي التي تعمل على الحصول على المبلغ المستحق لنادي الاتحاد.قضية المولد مع الاتحاد:الحكمالزامي ويجب السداد271 ألف دولار قيمة التعويضاليوم تنتهي مهلة السداد