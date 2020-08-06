دقت خسارة فريق الاتحاد أمام فريق أبها بنتيجة 2/1، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمس الأول (الثلاثاء)، ناقوس الخطر لدى أنصار العميد الذين يتمنون ابتعاد فريقهم عن شبح الهبوط الذي يهدد بقاء الفريق في دوري الكبار، إذ أسهمت الأخطاء الفنية التي ارتكبها المدرب كاريلي في مباراة أبها في خسارة النمور النقاط الـ3، وجعلت المدرب كاريلي تحت «المجهر» في مباراة الديربي أمام الأهلي يوم الأحد القادم في الدوري. إذ يتطلب من إدارة النادي توفير كافة الإمكانات المعنوية والمادية للاعبين بهدف تحقيق الفوز في لقاء الديربي، كمايتطلب من المدرب كاريلي معالجة الأخطاء التي حدثت في لقاء أبها والعمل على تجهيز الفريق بالصورة الفنية التي تسهم في تحقيق الانتصارات والابتعاد عن شبح الهبوط.وسيبدأ المدرب كاريلي في تنفيذ مخططاته الفنية لمواجهة الديربي أمام الأهلي بدءا من اليوم، ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الفريق الاتحادي مشاركة حمدان الشمراني وفهد المولد من بداية اللقاء، بهدف تدعيم خطوط الفريق الدفاعية والهجومية والمساهمة مع زملائهما اللاعبين في تحقيق الفوز والظفر بنقاط الديربي.من جانب آخر، يواجه الرباعي زياد المولد ومنصور الحربي وعبدالإله المالكي ورومارينهو خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الرابع في مباراة الأهلي القادمة، إذ ستكون مواجهة العميد بعد الديربي أمام الاتفاق يوم الجمعة 14 أغسطس الجاري بجدة، ضمن مباريات الدوري.موقف الاتحادالأهلي الأحد القادمنقطة يملكها الفريق23يواجه