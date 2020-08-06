منحت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم اللاعب عبدالمجيد السواط الضوء الأخضر للمشاركة مع ناديه الجديد الاتحاد. وجاءت موافقة لجنة الاحتراف بعد طلب إدارة الكرة بنادي الاتحاد السماح للاعب بالانخراط في التدريبات بعد عدم اتفاقه مع إدارة ناديه السابق التعاون على التمديد إلى نهاية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وانفردت «عكاظ» في وقت سابق بإمكانية مشاركة السواط في تدريبات الفريق الأول بنادي الاتحاد، شريطة عدم تمثيل الفريق الاتحادي فيما تبقى من منافسات دوري المحترفين.