رغم النفي المتكرر للمتحدث باسم نادي الاتحاد أحمد صادق دياب لما تنشره «عكاظ» من أخبار عن عميد الأندية السعودية، شأنه شأن الأندية الأخرى، إلا أن «عكاظ» دائماً تؤكد مصداقيتها وحرصها على نشر الأخبار التي تخص نادي الاتحاد وفق مصادرها الموثوقة، كما حدث في العديد من المواضيع التي تميزت بكشفها للجماهير الاتحادية ووضعها في الصورة حيال المستجدات الاتحادية، بداية من نفي خبر الاستغناء عن المدرب تين كات، ومن ثم المصادقة عليه من قبل الإدارة الاتحادية بإقالة الهولندي من تدريب الاتحاد والتعاقد مع المدرب البرازيلي كاريلي، وأيضا نفي وجود إشكالية مالية للمحترف البرازيلي رومارينهو، الذي كان سيرحل عن العميد، ومن ثم تتدخل الإدارة الاتحادية وتصادق على ما تطرقت له «عكاظ» بوجود إشكالية تم حلها بتسليم «روما» مستحقاته المالية، وأيضا نفيه خبر إبلاغ المدرب تين كات للاعب محمد حنتوش بأنه غير مؤهل للعب كرة القدم، وحتى الآن منذ تعاقد العميد مع اللاعب لم يشارك في أية مباراة رسمية.فكما يسارع أحمد صادق دياب لنفي أخبار «عكاظ» عن نادي الاتحاد عليه تقديم المعلومة الصحيحة للشارع الرياضي عامة، وخصوصاً لجماهير نادي الاتحاد، بدلاً من النفي الدائم الذي يسير عليه منذ عمله في النادي.