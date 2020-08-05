حقق فريق الشباب فوزاً مستحقاً على مضيفه الوحدة بـ3 أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن لقاءات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وأحرز أهداف الشباب كل من: سيبا (من ركلة جزاء د: 34)، ماخيتي ديوب (هدفين 45+1 من ركلة جزاء، 67). وشهد اللقاء ظهور البطاقة الحمراء مرتين، الأولى لمحترف الوحدة ريناتو شافيز (د: 76)، والثانية لمحترف الشباب الفريد ندياي (د: 86).وبهذه النتيجة قفز الشباب للمركز الـ7 برصيد 34 نقطة، فيما تراجع الوحدة للمركز الـ4 برصيده السابق 39 نقطة.إحصاءات اللقاء:الاستحواذ: الوحدة 51% الشباب 49%التسديدات: الوحدة 5 (على المرمى 1) الشباب 11 (على المرمى 5)بطاقات صفراء: الوحدة 8 الشباب 1بطاقات حمراء: الوحدة 1 الشباب 1