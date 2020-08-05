صادق لاعب الهلال غوميز على تمديد عقده لمدة سنتين، الذي تم قبل أسبوع، وذلك بتسجيله هدفين في مرمى فريق النصر، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الذي انتهى برباعية للهلال مقابل هدف للنصر.يذكر أن اللاعب ‏غوميز بعد تسجيله هدفين في اللقاء يكون قد سجل 16 هدفا في الدوري ووصل إلى الهدف الـ28 منذ بداية الموسم الحالي في جميع البطولات.