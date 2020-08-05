زاد فريق الاتفاق من معاناة مضيفه العدالة بعد أن انتصر عليه بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن لقاءات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدف الاتفاق عن طريق مدافعه سعيد الربيعي في الدقيقة 38 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الاتفاق إلى النقطة الـ32 ويصل بها للمركز الـ9، فيما تجمد رصيد العدالة عند النقطة الـ17 متذيلا جدول الترتيب وفي طريقه للعودة لمصاف أندية الدرجة الأولى.