يغيب النجم الهلالي هتان باهبري عن مواجهة النصر غدا (الأربعاء) ضمن قمة الجولة (22 ) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب إصابته بشد عضلي، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في الأيام القادمة.وكان باهبري يمني النفس بالمشاركة في لقاء الديربي والمساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الانفراد بصدارة الدوري بفارق 9 نقاط عن المنافس التقليدي.هذا وتمنى باهبري أن يوفَّق زملاؤه اللاعبون بتحقيق الانتصار والظفر بنقاط مباراة الديربي وستكون ليلة زرقاء بمشيئة الله.