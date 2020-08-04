حقق فريق الرائد فوزاً قوياً على ضيفه ضمك بنتيجة (3/ صفر)، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الأسبوع 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وأحرز أهداف الرائد الثلاثة كل من: ماركو بيريز (د: 8)، أحمد الزين (د: 45+2)، محمد فوزير (د: 80)، وبهذه النتيجة وصل الرائد للنقطة 35، وفي المركز السادس مؤقتاً، فيما بقي ضمك على رصيده السابق 18 نقطة وفي المركز الخامس عشر.الإحصاءات:الاستحواذ: الرائد 58% ضمك 42%التسديدات: الرائد 10 (على المرمى 6) ضمك 8 (على المرمى 2)بطاقات صفراء: الرائد 1 ضمك 3