انتفض فريق الفتح وعاد بقوة بفوزه على ضيفه الفيحاء بهدفين نظيفين، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم (الثلاثاء) على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وذلك ضمن لقاءات الأسبوع 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وأحرز هدفي الفتح كل من: مروان سعدان من ركلة جزاء (د: 16)، وسفيان بن دبكة (د: 75)، وبهذه النتيجة وصل الفتح للنقطة 22 وفي المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 27 وفي المركز الحادي عشر.إحصاءات:الاستحواذ: الفتح 41% الفيحاء 59%التسديدات: الفتح 10 (6 على المرمى) الفيحاء 15 (2 على المرمى)البطاقات الصفراء: الفتح 3 الفيحاء 3