قلب فريق أبها تأخره بهدف من ضيفه الاتحاد إلى فوزه بهدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة ضمن لقاءات الأسبوع 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وتقدم الاتحاد أولاً عن طريق مهاجمه رومارينهو (د: 20)، وقلب أبها النتيجة بهدفين جاءت عن طريق كل من: مهدي تاهرات (د: 49)، وعمار النجار من ركلة جزاء (د: 85).وبهذه النتيجة وصل أبها للنقطة 33 ويحتل المركز السابع مؤقتاً فيما بقي الاتحاد على رصيده السابق 23 نقطة وفي المركز الثالث عشر لتزيد معاناة الفريق نحو الهروب من مراكز الهبوط.إحصاءات أبها والاتحاد:الاستحواذ: أبها 47% الاتحاد 53%التسديدات: أبها 11 (على المرمى 5) الاتحاد 8 (على المرمى 2)البطاقات الصفراء: أبها 2 الاتحاد 2