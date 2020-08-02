‏أكد المدرب الهلالي رازفان أن فريقه ركز على الناحية الذهنية كثيراً لمباراة النصر، وقال: «يجب علينا التأقلم مع الوضع الحالي والعودة بشكل قوي»، وأضاف: «أنا راضٍ جداً عن الصورة التي وجدت بها اللاعبين بعد عودتهم، ولدي ثقة كاملة بقدرتنا على تحقيق نتائج ممتازة في جميع المباريات القادمة لأن اللاعبين عادوا بصورة ممتازة وقوية، وهذا يحفزنا لبذل المزيد من العطاء».وعن الثنائي كاريلو وهتان قال: «عادا متأخرين ولكنهما يتمتعان بجاهزية تامة للعودة للعب، وخلال اليومين القادمين يتم تحديد مدى الاستعانة بهما».‏وعن مدى تحقيق فريقه للدوري قال: «نحن نفكر بتحقيقه وكيفية إنهائه بشكل سريع، ولكن هذا سيكون خطوة بخطوة». وعن ضغط المباريات قال: «‏جدولة المباريات لا تعني الشيء الكثير، نحن اعتدنا على ضغط المباريات وليس لدينا مانع أن نخوض مباريات عدة، لأن لدي مجموعة من اللاعبين تملك الإمكانات التي تؤهلنا لخوض كل مباراة بكل قوة، وهم قادرون على تحقيق المطلوب». وعن تأثر الفريق بسبب جائحة كورونا، قال: «ما حدث بسبب كورونا لم يكن أمراً عادياً، لأنه لم يسبق في تاريخي الرياضي مثل هذا، لكن ما رأيته من اللاعبين يشعرني بحماس شديد بأن عودة الفريق ستكون قوية ومفيدة».وعن سبب بقائه في الرياض وعدم العودة لرومانيا خلال جائحة كورونا، قال: «هذا أمر إيجابي حتى لا أفقد التركيز». ‏واختتم حديثه بقوله: «أعرف الطريقة التي ينتهجها مدرب النصر في مبارياته، وفريقي يمتاز عنهم بكثير من الأمور منها التحكم بالكرة، والخروج من الضغط بصورة ممتازة».