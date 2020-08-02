وجّه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتسمية الجولة القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، بمسمى «عيدنا عيدين».وتأتي هذه التسمية احتفاء بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وخروجه من المستشفى سالماً معافى، والذي تزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك كمحبة وتقدير وعرفان من الرياضيين كافة في المملكة، لما يجده القطاع الرياضي من دعم متواصل واهتمام دائم من القيادة بكل الرياضيين.يذكر أن المنافسات الكروية ستعود الثلاثاء القادم بمواجهات عدة، بعد أن توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد، التي سجلت فيها المملكة العربية السعودية نجاحا باهرا من خلال الخطوات التي اتخذتها للتصدي لهذه الجائحة.