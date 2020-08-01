كشفت شبكة ESPN العالمية أن السلطات في باراغواي على استعداد لمناقشة المساومة بقضية النجم البرازيلي السابق رونالدينيو، إذ يحاول محامو الأسطورة البرازيلية بحث الخيارات الممكنة لإخراجه من الإقامة الجبرية التي استمرت 4 أشهر في أحد فنادق باراغواي على خلفية قضية تزوير جواز سفره.وفي وقت سابق حاول رونالدينيو التصالح مع الشرطة والقضاء ودفع مبلغ إضافي كتعويض من أجل الخروج من إقامته الجبرية، لكن السلطات رفضت طلبه.واعتقلت شرطة باراغواي رونالدينيو، البالغ 40 عاما، مع شقيقه روبرت أسيس دي مورا مطلع مارس الماضي، بسبب دخول البلاد بجوازات سفر مزورة.وغادر النجم السابق لمنتخب «السيليساو» البرازيلي، المتوج بلقب بطل كأس العالم 2002، وأخوه السجن بعد دفع كفالة قدرها 800 ألف دولار لكل منهما، ولكن تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية في أسونسيو عاصمة باراغواي، بعدما قضيا 32 يوما في السجن.