تنظم هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء، «عن بعد» مساء الأحد القادم الـموافق 12 من شهر ذي الحجة الجاري، ندوة بعنوان: «الإعلام الرياضي.. مواجهات دون توكيل»، وذلك عند الساعة الـ 9 مساءً، وتمتد لـ 90 دقيقة. ويشارك في الندوة التي يديرها عضو هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء الزميل الإعلامي عبدالله الغزال، كل من: مدير التحرير للشؤون الرياضية في صحيفة «الرياض» الدكتور عايض الحربي، ومدير التحرير للشؤون الرياضية في صحيفة «اليوم» عيسى الجوكم، ومدير التحرير للشؤون الرياضية في صحيفة «عكاظ» عادل النجار، إذ تناقش الندوة 6 محاور رئيسية، وهي:1- الإعلام الرياضي شريك في تطور القطاع الرياضي والشبابي.2- دور الإعلام الرياضي في تعزيز القيم المجتمعية مثل التسامح والعفو.3- إذكاء الإعلام الرياضي المتطرف للتشنج والتعصب في الوسط الرياضي.4- الميول المتوازن حق مشروع للإعلامي تحكمه المهنية الصحفية والاختلاف فيه لا يفسد الود.5- دور القيادات في الأندية في فتح باب المواجهات بين الصحفيين لصالح ألوانها.6- موضوعية الطرح توصد الباب أمام مواجهات الإعلاميين دون توكيل.