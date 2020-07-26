اجتمع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، مساء أمس الأول (السبت)، مع الحكام والحكام المساعدين الـ56 المشاركين في الدورة التدريبية التي تقام في الرياض وتختتم الاثنين القادم.واطمأن رئيس الاتحاد على جاهزية الحكام لإدارة مباريات المسابقات الكروية التي ستستأنف الشهر القادم.وأكد المسحل حرص الاتحاد السعودي على دعم الحكام لقيادة المباريات الحاسمة دوريا في المواسم القادمة، مع استمرار الاستعانة بالحكم الأجنبي الدولي، متمنيا أن يعود الحكم السعودي إلى إدارة المباريات الحاسمة قريبا.وكشف رئيس الاتحاد السعودي توجه الاتحاد للحفاظ على كافة حقوق الحكام والدفاع عنهم وتكليف المحامين للوقوف معهم ضد أي اتهامات وحملات إعلامية.وقال: «لدينا مشروع كبير لتطوير ودعم وتأهيل الحكم السعودي يعمل عليه الآن رئيس اللجنة الإسباني فيرناندو تريساكو، ومن ذلك مشروع الأكاديمية التي تم الإعلان عنها في اجتماع المجلس الدوري الثالث».وأشار رئيس المجلس إلى وجود آلية ولائحة إضافية جديدة لمكافآت الحكام يعملون الآن على الانتهاء منها، وسيكون للحكام المميزين الذين يديرون المباريات نصيب منها.وألقى المحاضر السعودي الدولي علي الطريفي محاضرات على حكام تقنية الفيديو بإشراف مدير دائرة الحكام، إذ تم توزيع الحكام على 3 غرف تضم أجهزة التقنية، علما بأن وجود الطريفي مع الحكام سيستمر حتى نهاية المعسكر.وتكثف لجنة الحكام بالاتحاد السعودي اجتماعاتها مع الحكام، إذ تم التركيز على تقنية الحكم الفيديو المساعد «VAR».وواصلت اللجنة عقد اختبارات لياقية، تحت إشراف رئيس لجنة الحكام فرناندو تريساكو ومدير دائرة الحكام السويسري مانويل نافارو، للوقوف على المستوى اللياقي لجميع الحكام تمهيدا لمشاركتهم في المنافسات القادمة، كما تم إجراء اختبارات في قانون كرة القدم بعد التعديلات الأخيرة، وحالات الفيديو.