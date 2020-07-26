نطق الجابوني المحترف بصفوف فريق جدة الأول لكرة القدم «جوهان لنغوالاما» الشهادتين عصر يوم أمس «الأحد» خلال تواجده مع بعثة جدة في المعسكر الداخلي المقام حالياً في المدينة المنورة.وتواجد خلال نطق اللاعب جوهان الشهادتين كل من المدير الفني الكابتن حمود الصيعري، ومدرب اللياقة الكابتن «هاني بغلف»، وزملائه اللاعبين وهم: هيلتون، ومودو، وإسماعيل عمر، وعبدالمحسن الصبحي، وعبدالله البار، ووليد محبوب، وحسن الجبيري، والمعتصم الرفاعي، ومحمود شوعي. بهذه المناسبة عبر مهاجم الفريق ووصيف هدافي جدة الكابتن جوهان عن سعادته الكبيرة باعتناقه الإسلام عصر أمس، مشيراً الى أنه كان منذ فترة يمني النفس بأن يدخل الإسلام. وقال: أحببت الدين الإسلامي خلال تواجدي بالسعودية، واعتناقي للإسلام جاء في هذا التوقيت بهداية من الله عز وجل.أبرز الرياضيين الذين أسلموا- إيريك أبيدال- بلال ريبري- بلال أنليكا- عمر كانوتيه- إيمانويل أديبايور- محمد علي كلاي «ملاكم»- كريم عبدالجبار «كرة سلة»- أنطونيو إينوكي «مصارع»- فيليب تروسيه‫أُرسلت من الـ iPhone