• أين أنت الآن؟•• ألعب في نادي القادسية بالخبر في فريق درجة الناشئين لكرة القدم.• كم عدد أبناء وبنات الفقيد؟•• عددنا 6، 3 إناث و3 ذكور، وأنا ترتيبي الثالث من بينهم وأكبر الذكور.• أين تقيمون حالياً؟•• في جدة، وبالتحديد في حي الصفا.• هل منزلكم مُلك أو إيجار؟•• نسكن في وحدة سكنية بالإيجار.• من يصرف عليكم؟•• من راتب والدي في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى دعم الضمان الاجتماعي.• من يتواصل معكم من زملاء وأصدقاء والدكم رحمة الله عليه؟•• في الحقيقة من يتواصل معي من أصدقاء وزملاء الوالد رحمه الله هو لاعب الاتحاد السابق والإداري الحالي الكابتن أسامة المولد، وكذلك المصور سيف حموه فقط.• من هو آخر شخص من زملاء الوالد تواصل معك؟•• أسامة المولد آخر من تواصل معي، وكان ذلك قبل أسبوعين، ليطمئن عليّ وعلى إخواني وأخواتي ووالدتي.• هل أوفى الأشخاص الذين وعدوا بدعمكم بعد وفاة الوالد بالتزامهم معكم؟•• للأسف لا، باستثناء دخل المباراة التي جمعت بين الاتحاد والشباب في ملعب الجوهرة عام ٢٠١٧، عندما كان حينها تركي آل الشيخ رئيسا لهيئة الرياضة، الذي أعلن تخصيص دخلها لإخواني وأخواتي.• ما سبب تواجدك في القادسية وتركك للنادي الأهلي؟•• بصراحة لم أجد الاهتمام الكافي في النادي الأهلي، بعكس الاهتمام والرعاية الكبيرة التي أحظى بها حالياً في نادي القادسية.• من يقوم بتلبية احتياجات منزلكم في حال تواجدك بالشرقية؟•• خالي علي، الله يطول بعمره، هو من يقوم بأدوار الوالد، الله يرحمه.• ما هو أكثر شيء يذكركم بالفقيد؟•• سمعته الطيبة والحسنة بين زملائه اللاعبين سواء في الوسط الرياضي أو غيره.إنجازاته مع المنتخب¶ التأهل والمشاركة في كأس العالم 94 بأمريكا.¶ التأهل والمشاركة في كأس العالم 98 بفرنسا.¶ التأهل لكأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.¶ تحقيق كأس آسيا 96 بالإمارات.¶ تحقيق كأس الخليج 12 بالإمارات.¶ تحقيق كأس العرب 98 بقطر.¶ المشاركة في أولمبياد 96 بأتلانتا.¶ وصافة كأس آسيا 92 باليابان.مع الاتحاد¶ بطولة الدوري السعودي 4 مرات أعوام 1417هـ، و1419هـ، و1420هـ، و1421هـ.¶ كأس ولي العهد 3 مرات أعوام 1411هـ، و1417هـ، و1421هـ.¶ كأس الاتحاد السعودي مرتين 1417هـ، و1419هـ.¶ كأس الخليج عام 1419هـ.¶ كأس آسيا للأندية عام 1419هـ.¶ كأس السوبر السعودي المصري عام 1421هـ.لم يكن الوفاء بقدر العطاء.. هكذا يبدو الموقف مع أبناء الراحل الدولي محمد الخليوي (رحمه الله)، الذين عانوا من النكران بعد فقدان والدهم ليصبحوا في ذاكرة النسيان.عبدالمحسن محمد صالح الخليوي ابن لاعب المنتخب السعودي والاتحاد السابق محمد الخليوي، رحمه الله، استضافته «عكاظ» في حوار كشف فيه حالتهم الأسرية حاليا وعزوف أحباء والده وزملائه باستثناء الدولي السابق أسامة المولد الذي أوفى بصداقته من خلال سؤاله الدائم عليهم بشكل مستمر، مبيناً أن سيرة والده الطيبة في الوسط الرياضي هي المحطة التي دائما ما تذكرهم بالراحل.عبدالمحسن الذي يلعب حاليا لنادي القادسية في درجة الناشئين كشف خفايا حياتهم بعد رحيل والدهم، موضحا تفاصيل كثيرة نستعرضها في ثنايا السطور التالية:مشوار الدولي محمد الخليويمحمد الخليوي الملقب بالأستاذ المولود في 24 مايو 1971 في مدينة جدة بدأ مشواره الرياضي مع الاتحاد، حيث تدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول عام 1989، وهو العام الذي شهد انطلاقته القوية، حيث قدم مستويات متميزة وشكل ثنائياً قوياً مع زميله أحمد جميل.في عام 1991، نجح محمد الخليوي في الفوز بأول بطولة مع نادي الاتحاد، وذلك بعد فوز فريقه بكأس ولي العهد أمام النصر، ليتم اختياره ضمن قائمة المنتخب المشارك بكأس أمم آسيا 1992 في اليابان، التي شارك فيها لاعبا أساسيا، ومنذ ذلك العام لم يغب عن المنتخب حتى 2001.أصبح الخليوي ركيزة أساسية في المنتخب بجانب زميله في الاتحاد أحمد جميل ثم لاعب الأهلي عبدالله سليمان، وحقق الكثير من البطولات والإنجازات خلال مسيرته الكروية، حيث حقق مع الاتحاد أكثر من 10 ألقاب، وساهم مع المنتخب في التأهل إلى نهائيات مونديالي 1994 و1998، وشارك في أولمبياد أتلانتا 1996، وسجل هدفاً رائعاً في مرمى أستراليا، وحرمته الإصابة عام 2002 من المشاركة مع المنتخب السعودي في مونديال كوريا الجنوبية واليابان ليبتعد بعد ذلك عن تمثيل المنتخب.في عام 2003، أعلن الخليوي انتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، ليلعب بعد عامين لنادي أحد قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.في ١٢ يونيو من عام ٢٠١٣ انتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر يناهز ٤٢ عاماً.