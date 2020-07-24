أنهت إدارة نادي الهلال التجديد مع المهاجم الفرنسي غوميز لعامين قادمين مع الفريق حتى عام 2022م وذلك بناء على التقارير الفنية والمستوى الذي قدمه اللاعب خلال العامين الماضيين والتوافق الكبير بين اللاعب وإدارة الفريق، هذا وكان اللاعب غوميز قد لعب مع الفريق الهلالي 81 مباراة، وساهم في 76 هدفاً، وسجل 63 هدفاً.
ويعتبر غوميز هو هداف الفريق الهلالي في كل البطولات في أول موسم له، إذ سجل 11 هدفاً في دوري أبطال آسيا، و21 هدفاً في بطولة الدوري، و7 أهداف في كأس الملك، و 5 أهداف في البطولة العربية، وهدفين في كأس بطولة كأس العالم.
ويعتبر غوميز هو هداف الفريق الهلالي في كل البطولات في أول موسم له، إذ سجل 11 هدفاً في دوري أبطال آسيا، و21 هدفاً في بطولة الدوري، و7 أهداف في كأس الملك، و 5 أهداف في البطولة العربية، وهدفين في كأس بطولة كأس العالم.