‏أنهت إدارة ⁧‫نادي الهلال⁩ التجديد مع المهاجم الفرنسي ⁧‫غوميز⁩ لعامين قادمين مع الفريق حتى عام 2022م وذلك بناء على التقارير الفنية والمستوى الذي قدمه اللاعب خلال العامين الماضيين والتوافق الكبير بين اللاعب وإدارة الفريق‏، هذا وكان اللاعب غوميز قد لعب مع الفريق الهلالي‏ 81 مباراة، وساهم في‏ 76 هدفاً، ‏وسجل 63 هدفاً.ويعتبر غوميز هو هداف الفريق الهلالي في كل البطولات في أول موسم له، إذ ‏سجل 11 هدفاً في دوري أبطال آسيا،‏ و21 هدفاً في بطولة الدوري، و‏7 أهداف في كأس الملك،‏ و 5 أهداف في البطولة العربية، ‏وهدفين في كأس بطولة كأس العالم.